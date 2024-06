Justin Timberlake na aanhouding om rijden onder invloed: ik had maar één martini op

Justin Timberlake had naar eigen zeggen één martini gedronken toen hij werd gearresteerd voor rijden onder invloed. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van het politierapport.

De 43-jarige Timberlake werd maandagavond in Sag Harbor (New York) aangehouden nadat hij een stopteken had genegeerd en niet op de juiste weghelft reed. Volgens de agent had hij “bloeddoorlopen en glazige ogen” en rook hij naar alcohol, zo staat in het rapport. Ook zou Timberlake langzaam praten en stond hij wankel. Nadat de Amerikaan de nuchterheidstests niet had gehaald werd hij gearresteerd.

Nachtje in cel

De zanger bracht de nacht door in de politiecel en kwam dinsdagochtend vrij. Hij is aangeklaagd voor rijden onder invloed en moet op 26 juli voor de rechter verschijnen. Timberlake heeft nog niet gereageerd op zijn arrestatie.