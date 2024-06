Justin Timberlake gearresteerd voor rijden onder invloed, moet voor de rechter verschijnen

Justin Timberlake is dinsdag in de nachtelijke uren gearresteerd in Long Island wegens rijden onder invloed. De 43-jarige zanger is naar het politiebureau in Sag Harbor in New York gebracht en is inmiddels zonder borgtocht vrijgelaten, met een aanklacht wegens rijden onder invloed aan zijn broek. Hij moet op 26 juli voor de rechter verschijnen, aldus Amerikaanse media.

Timberlake werd maandagavond lokale tijd aangehouden in The Hamptons nadat hij een stopteken zou hebben genegeerd en daarna slingerend zijn weg hebben vervolgd, schrijft ABC op basis van gerechtelijke documenten. De 43-jarige zanger zou vlak daarvoor met vrienden uit eten zou zijn geweest in een hotel.

Nog geen reactie van management

Vertegenwoordigers van Timberlake hebben nog niet op de gebeurtenissen gereageerd.

Beeld: Getty Images