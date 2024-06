Jennifer Lopez schrapt haar hele tournee ‘om te cocoonen’

Jennifer Lopez gaat deze zomer niet op tournee. Concertorganisator Live Nation maakte vrijdag bekend dat de This Is Me.. Live-tour wordt geschrapt. De zangeres neemt tijd “om bij haar kinderen, familie en naaste vrienden te zijn”.

De zangeres maakte het nieuws vrijdag bekend in een nieuwsbrief die zij met regelmaat aan haar fans stuurt. “Ik ben hartziek en kapot van het feit dat ik jullie in de steek laat”, schrijft J-Lo. “Ik zou dit niet doen als ik niet het gevoel had dat het absoluut noodzakelijk was. Ik ga het goed maken en we zullen spoedig weer samen zijn.”

Tegenvallende kaartverkoop

De tournee zou plaatsvinden van 26 juni tot en met 31 augustus. Het geld van kaartjes dat al is overgemaakt, wordt teruggestort. Eerder werd al een aantal optredens van de tournee geschrapt omdat de kaartverkoop tegenviel. Ook melden roddelmedia hardnekkig dat het huwelijk van Lopez en Ben Affleck onder druk zou staan.