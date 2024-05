Jennifer Lopez reageert op geruchten over huwelijksproblemen

De geruchtenmolen in de Verenigde Staten draait overuren, nu het verhaal gaat dat Jennifer Lopez en Ben Affleck huwelijksproblemen hebben. Tijdens een promotie-evenement van de nieuwe film Atlas heeft Lopez gereageerd op die roddels. “Je weet beter dan dat”, zei de 54-jarige zangeres nadat iemand in het publiek vroeg of “de geruchten waar zijn”.

De geruchten dat het niet meer zo goed loopt tussen Lopez en Affleck, gaan al een tijd. Het stel zou niet meer samenwonen en ze worden ook niet meer vaak samen in het openbaar gezien. De zangeres en acteur trouwden in de zomer van 2022 met elkaar, nadat ze in 2021 de liefde weer bij elkaar hadden gevonden. Eerder hadden Lopez en Affleck een relatie tussen 2002 en 2004. Zij waren toen ook verloofd.

In eerste instantie greep een woordvoerder in toen de man in het publiek de vraag stelde. “Dit gaan we niet doen”, zei hij. Lopez gaf ondanks de opmerking van de woordvoerder toch antwoord op de vraag uit het publiek.