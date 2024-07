‘Jennifer Lopez plant zoete wraak op Ben Affleck: eist de helft van zijn vermogen’

Al een tijdje gonzen er geruchten over de op handen zijnde scheiding van Jennifer Lopez en Ben Affleck. De villa waar ze samen woonden is inmiddels verkocht en dat is maar goed ook, want Ben zou het geld goed kunnen gebruiken...

J-Lo zou zo pissig zijn op de acteur, dat ze tijdens de scheidingsprocedure de helft van zijn vermogen eist, beweren bronnen tegen entertainmentsite Radar Online. Opmerkelijk, want Affleck is ‘slechts’ 150 miljoen dollar (zo’n 138 miljoen euro) waard, terwijl Lopez’ vermogen wordt geschat op 400 miljoen dollar, omgerekend circa 370 miljoen euro.

Waarom de zangeres en actrice zo woest is op de man die ze eerder nog de liefde van haar leven noemde? Hij is een krent, aldus een bron. Ben zou tijdens hun inmiddels twee jaar durende huwelijk op de kleintjes hebben gelet en steen en been hebben geklaagd over J-Lo’s uitgavepatroon. “Zij vindt dat hij haar nogal wat verschuldigd is. Ze heeft uitgerekend wat zij voor hen beiden heeft betaald aan privévliegtuigen, hotels, diners, kleding, benzine, koffie. Jennifer betaalde alles. Ook het grootste gedeelte van het aankoopbedrag voor hun villa van zestig miljoen dollar heeft zij betaald.”

Lees ook: Jennifer Lopez en Ben Affleck verkopen villa na geruchten over huwelijkscrisis

Het is dus payback-time, vindt Jennifer. “Zij is niet degene die het huwelijk heeft opgegeven dus ze voelt zich belazerd en wil bloed zien”, aldus een bron. “Als hij gewoon bij haar was gebleven was er niets aan de hand geweest. Maar hij liet haar in de steek en Jennifer zint op wraak: nu is het menens.”

Lees ook: Jennifer Lopez reageert op geruchten over huwelijksproblemen

En dat had Ben kunnen weten: hij en Jennifer hadden tussen 2002 en 2004 al een relatie. In juli 2021 vonden ze elkaar opnieuw en in 2022 trouwden ze.