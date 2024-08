Jennifer Lopez laat zich zien na breuk

Jennifer Lopez heeft voor het eerst sinds het nieuws van haar scheiding naar buiten kwam een bericht op Instagram geplaatst. De 55-jarige zangeres plaatste een foto van zichzelf op Instagram Stories. Volgens People is het een oude foto, van een shoot uit 2020. Lopez plaatste geen tekst bij het bericht.

Entertainmentwebsite TMZ meldde deze week dat de scheidingspapieren zijn ingediend. Lopez en acteur Ben Affleck traden twee jaar geleden in het huwelijk. Het tweetal blijkt de scheidingsprocedure al eind april in werking te hebben gesteld.

De twee sterren ontmoetten elkaar in 2002 op de set van de komedie Gigli. Ze hadden al eerder trouwplannen, maar gingen in 2004 uit elkaar. In 2021 kwamen zij weer bij elkaar. Amerikaanse showbizzmedia speculeerden al weken over een mogelijke scheiding tussen Lopez en Affleck.