Jamie Foxx onthult eindelijk reden mysterieuze ziekenhuisopname

Jamie Foxx heeft in zijn onemanshow Jamie Foxx: What Had Happened Was… meer verteld over zijn plotselinge ziekenhuisopname vorig jaar. De acteur en komiek zei in de Netflixspecial onder meer dat hij een hersenbloeding heeft gehad die leidde tot een beroerte.

“Het is een mysterie. We weten nog steeds niet precies wat er met me is gebeurd”, zei Foxx. De komiek herinnert zich dat hij in april vorig jaar veel last had van hoofdpijn. “Voordat ik aspirine kon nemen, was ik weg. Ik herinner me twintig dagen niet”. Zijn zus Deidra Dixon bracht hem naar het ziekenhuis. Daar vertelde een dokter haar dat Foxx een “bloeding in zijn hersenen had die leidde tot een beroerte”, en dat hij meteen geopereerd moest worden.

Ergste jaar van zijn leven

Na de operatie zei de dokter tegen Dixon dat Foxx mogelijk volledig zou herstellen, maar dat het “het ergste jaar van zijn leven” zou worden. “En dat was het ook”, zei de geëmotioneerde Foxx. De acteur kon moeilijk bevatten dat hij een beroerte had gehad. “Dat is iets voor oude mannen”, dacht hij. “Ik was alles kwijt”, vertelt Foxx later in zijn show. “Het enige waaraan ik kon vasthouden was mijn gevoel voor humor. Als ik grappig kon blijven, kon ik blijven leven.” Foxx bedankte aan het einde van zijn show iedereen die voor hem heeft gezorgd en voor zijn herstel heeft gebeden.