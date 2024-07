Jamie Fox blijft mysterieus over ziekenhuisopname: ben 20 dagen kwijt

Jamie Foxx heeft voor het eerst meer verteld over zijn mysterieuze ziekenhuisopname vorig jaar, maar nog steeds niet veel… De 56-jarige acteur vertelde mensen op een terras in Phoenix dat hij twintig dagen kwijt is, is te zien op video’s die op sociale media zijn gedeeld.

Foxx had vorig jaar april zware hoofdpijn en vroeg om een pijnstiller. Dat is het laatste dat hij zich kan herinneren. “Ik ben twintig dagen kwijt. Ik kan me niets herinneren”, zei de acteur.

Verdere details over zijn opname gaf Foxx ook nu niet. Dat wilde hij niet “voor de camera” vertellen, zei hij.

Grappig

Eerder dit jaar zei Foxx dat hij van plan was zijn verhaal in een comedyspecial te vertellen. “Ik wil het op een grappige manier doen”, vertelde hij toen.