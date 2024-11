Jake Paul wint van bokslegende Mike Tyson op punten: ‘Een grote eer’

Jake Paul (27) heeft zijn langverwachte bokswedstrijd tegen bokslegende Mike Tyson (58) gewonnen op punten. Dat beslisten drie juryleden unaniem na acht ronden.

Het gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson stond volop in de schijnwerpers en was bovendien de eerste bokswedstrijd die live op Netflix werd uitgezonden. Hierdoor groeide het mogelijk uit tot een van de meest bekeken gevechten in de boksgeschiedenis. In een uitverkocht AT&T Stadium in Arlington, Texas, en met miljoenen televisiekijkers wereldwijd, werd Jake na acht ronden unaniem door de jury uitgeroepen tot winnaar.

Eerbetoon aan Mike Tyson

De 70.000 fans in het stadion stonden grotendeels achter Mike Tyson, die zijn comeback maakte in de ring. Voor Mike was het zijn eerste professionele wedstrijd in 19 jaar. Ondanks zijn verlies sprak hij lovend over Jake en noemde hem ‘een goede bokser.’ Over zijn eigen prestatie zei hij: “Ik hoefde niets te bewijzen, behalve aan mezelf.” Jake noemde het een grote eer om tegenover Mike in de ring te staan. “We zouden hier vandaag niet zijn zonder hem. Deze man is een icoon.” Naar verluidt verdiende Jake omgerekend 38 miljoen euro, Mike zou ongeveer de helft ontvangen.

Van YouTuber tot bokser

Jake is ook bekend als het ‘probleemkind’ van Amerika met een enorme hoeveelheid volgers op sociale media. In Nederland geniet Jake extra bekendheid door zijn relatie met schaatsster Jutta Leerdam, die ook aanwezig was om haar vriend aan te moedigen. Zes jaar geleden zette de Youtuber zijn eerste stappen in de bokswereld. In het begin nam hij het op tegen andere influencers en voormalig basketballers, wedstrijden die hij allemaal wist te winnen. Dit succes gaf hem het vertrouwen om steeds serieuzere tegenstanders uit te dagen. De tekst gaat verder onder de foto’s.

Jutta Leerdam stapt de ring in na het gevecht van Jake vs Mike

Technische problemen

De livestream verliep echter niet zonder problemen. Veel kijkers, waaronder ook Nederlanders, hadden last van storingen tijdens de uitzending.

Beide boksers werden tijdens hun voorbereiding gevolgd voor een televisiedocumentaire. De spanning tussen de twee bereikte eerder deze week een hoogtepunt toen de staredown uit de hand liep. Bekijk de video hieronder:

Lees ook: Jake Paul praat Nederlands met vriendin Jutta Leerdam

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP