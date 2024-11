Jutta Leerdam had nooit een relatie met Jake Paul verwacht: ‘Mij krijgt hij niet’

Eerst was Jutta Leerdam (25) niet erg onder de indruk van Jake Paul (27), met wie ze sinds het voorjaar van 2023 een relatie heeft. De langebaanschaatsster vertelt in de tweede aflevering van de Netflix-documentaire ‘Countdown: Paul vs Tyson’ dat ze niet meteen gecharmeerd was van hem.

“Toen hij online contact zocht, dacht ik: wat een arrogante kwast. Hij denkt dat hij alles kan maken, maar mij krijgt hij niet”, vertelt Jutta over zijn benadering via Instagram.

De schaatsster had nooit verwacht dat ze uiteindelijk een relatie met Jake zou krijgen. “Ze vond me een nare snuiter, wat ik ook ben. Maar daarna snapte ze mijn humor”, ging de bokser verder.

Uiteindelijk ontdekte Jutta dat er een ‘echte klik’ tussen hen was. “Vanaf dat moment zijn we onafscheidelijk.” Het koppel heeft een langeafstandsrelatie; Jake woont in Puerto Rico, terwijl Jutta veel in Nederland is voor haar trainingen.

Via Instagram Stories deelt Jutta beelden van de documentaire. “Dat is mevrouw Jutta Leerdam, de meest geweldige vrouw die er is,” vertelt Jake terwijl zijn baard wordt getrimd. “En mijn vriendin. Ze is een supervrouw. Ze is niet alleen de mooiste, maar ook een olympisch atleet.” De bokser gaat verder: “Zesvoudig wereldkampioene en ze heeft de liefste ziel ter wereld.”

De documentaire Countdown: Paul vs Tyson is gemaakt ter voorbereiding op het gevecht tussen Paul en Mike Tyson op 15 november, dat live te zien zal zijn op Netflix. Inmiddels heeft Jutta zich aangepast aan het beroep van haar partner, maar toch vindt ze het spannend als hij de ring in gaat. “Ik ben een beetje bang, maar ik ben ook atleet en ben competitief. Dus hij moet winnen!”

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JUTTALEERDAM