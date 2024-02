Jake Paul praat Nederlands met vriendin Jutta Leerdam

Jutta Leerdam en Jake Paul hebben inmiddels al bijna een jaar een relatie. De bokser probeert zich ook al goed verstaanbaar te maken in het Nederlands.

Op TikTok schrijft Jutta dan ook: “Mijn vriend kan niet stoppen met Nederlands te praten.” In de video is te zien dat Jake Paul al best wat dingen kan zeggen. “Dat was een lange dag,” zegt hij. “Wat eten we vandaag?”

Ondanks Jake nog wat foutjes maakt, zo zegt hij ‘weten’ in plaats van ‘eten’, kan Jutta er wel om lachen. “Dat klink verrukkelijk mijn knappie,” antwoord de bokser wanneer Jutta vertelt dat ze biefstuk eten.