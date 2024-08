Honderden fans betuigen laatste eer aan Alain Delon

Vele honderden fans zijn zaterdag samengekomen bij het landgoed van Alain Delon om hun laatste eer te betonen aan de overleden acteur. Delon (88) wordt zaterdagmiddag in kleine kring begraven op zijn landgoed in de gemeente Douchy-Montcorbon, zo’n 100 kilometer ten zuidoosten van Parijs.

Zijn kinderen, naaste familieleden en een aantal goede vrienden wonen de ceremonie bij. De plechtigheid vindt aan het eind van de middag plaats, maar zaterdag aan het begin van de middag stonden er al veel rouwende fans bij het hek. De politie heeft wegafzettingen geplaatst om het verkeer van en naar het landgoed in goede banen te leiden.

De uitvaart is geheel vormgegeven volgens de wensen van Delon, die al een grafkapel had neergezet en met een priester afspraken over de uitvaartplechtigheid maakte. Delon mag, bij uitzondering, ook begraven worden vlakbij zijn tientallen overleden honden. Zijn familie heeft echter zijn wens om zijn nog levende hond te laten inslapen zodat deze met hem mee het graf in zou kunnen, niet ingewilligd.

Extreemrechts

De acteur brak door met zijn ondoorgrondelijke blik en de ongenaakbare mannen die hij speelde. Delon was al bijna twintig jaar niet meer op het witte doek te zien. De afgelopen jaren haalde hij vooral de media met omstreden uitspraken over vrouwen en gays en zijn steunbetuigingen voor extreemrechts.