Ruim zeventig wapens in beslag genomen uit huis ernstig zieke Alain Delon (88)

De politie heeft bij een huiszoeking in de woning van Alain Delon tientallen wapens in beslag genomen. In het appartement van de filmster in de Franse plaats Douchy-Montcorbon werden 72 vuurwapens en 3000 patronen aangetroffen. De Franse filmster heeft “geen enkele toestemming om een vuurwapen te bezitten”, liet de politie weten aan persbureau Belga.

De huiszoeking vond afgelopen donderdag plaats na een melding van een bewindvoerder van Delon. Die had tijdens een bezoek gezien dat de acteur een wapen had en dat gemeld bij de rechtbank. Tijdens de huiszoeking ontdekte de politie ook een schietbaan op het terrein. Er wordt onderzoek gedaan.

Onder curatele

De 88-jarige Delon, die ernstig ziek is, staat sinds vorige maand onder curatele. De rechter nam die beslissing na hoog opgelopen familieruzies.

Beeld: Getty Images