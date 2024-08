Gaat Bruce Springsteen stoppen?

Bruce Springsteen is nog lang niet van plan met pensioen te gaan. De 74-jarige rocker moet niet denken aan een mogelijk afscheid, zei hij onlangs tijdens zijn optreden in Philadelphia.

De laatste tijd gingen geruchten dat Springsteen voorgoed zou ophouden. The Boss maakte tijdens het concert in Citizens Bank Park korte metten met die roddels. “We bestaan al vijftig fucking jaar en we stoppen niet! We doen niet aan die afscheidstourneebullshit! Geen afscheidstournee voor de E Street Band!”

De rocker zou niet eens weten waarom hij überhaupt zou moeten stoppen. “Waar moet ik afscheid van nemen dan? Van duizenden mensen die je naam scanderen?”, zei hij, waarna het publiek enthousiast zijn naam begon te joelen. “Rot op, ik ga helemaal nergens heen!”