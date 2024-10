Familie Liam Payne ‘kapot’ van overlijden zanger

De familie van Liam Payne heeft voor het eerst gereageerd op de dood van de zanger. Ze zijn “er kapot van”, laten ze in een kort statement aan Britse media weten.

“Liam zal voor altijd in ons hart blijven en we zullen hem herinneren om zijn vriendelijke, grappige en dappere ziel. We steunen elkaar als familie zo goed mogelijk en vragen om privacy en ruimte in deze vreselijke tijd.”

Payne, die bekend werd als lid van One Direction, overleed woensdag op 31-jarige leeftijd in Buenos Aires. Hij viel van een hotelbalkon. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.