Ex-vrouw Billy Ray Cyrus zou nu voor hem vluchten

Zangeres Firerose, de ex-vrouw van Billy Ray Cyrus, had haar jongere zelf graag gewaarschuwd. Als ze het anders kon doen, was ze voor hem gevlucht, vertelt ze in een interview met het tijdschrift Stellar.

“Als ik denk aan wat ik heb meegemaakt, zou ik tegen mijn 22-jarige zelf hebben gezegd om weg te rennen en nooit meer om te kijken”, zei ze, verwijzend naar haar eerste ontmoeting met Cyrus. Pas jaren na die eerste ontmoeting kregen de twee wat met elkaar.

De inmiddels 36-jarige Johanna Rose Hodges, zoals Firerose echt heet, was zeven maanden getrouwd met de 63-jarige vader van Miley Cyrus.”Het enige wat ik wilde was van deze persoon houden en hem vertrouwen, wat erg dom van me was”, aldus de Australische zangeres. “Ik wilde echt geloven dat hij de goede versie was van de man op wie ik verliefd was geworden.”

Cyrus vroeg in mei een scheiding aan, met als reden “grote verschillen en ongepast gedrag”. Hij beschuldigde Firerose ervan 96.000 dollar van zijn creditcard te hebben gehaald. Hij vroeg om een tijdelijk straatverbod tegen haar om te voorkomen dat ze zijn geld zou uitgeven. Firerose beschuldigde Cyrus op haar beurt “onvoorspelbaar” te zijn in de vorm van “extreem verbaal, emotioneel en psychologisch misbruik”.