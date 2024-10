Eva Mendes voelt wel wat voor ‘kleine behandelingen’ aan uiterlijk

Eva Mendes staat open voor het opnieuw ondergaan van cosmetische chirurgie. “Ik ben niet bang om dingen te proberen die veilig zijn”, zegt de 50-jarige actrice in gesprek met The Times.

“De meeste van die kleine behandelingen, die zijn terug te draaien. Als je botox neemt en je vindt het niks, gaat dat uiteindelijk weer weg.” In haar leven heeft Mendes een paar keer spijt gehad van een behandeling die ze liet doen. “En dan wacht je gewoon tot het weggaat.” Mendes wil binnenkort iets aan haar kaak laten doen. De actrice overweegt een laserbehandeling die ontstekingen en pijn kan helpen verlichten, vertelt ze in het interview.

‘Voel me een meisje’

Mendes kan niet geloven dat ze eerder dit jaar 50 is geworden. “Dat getal klinkt nog steeds gek”, zegt de actrice. “Ik voel me van binnen een meisje, maar ik heb nu zoiets van: Oh mijn god, ik ben geen meisje meer.” Mendes zegt ook veel te vergeten. “Ik denk dat dat bij de leeftijd hoort. Ik denk dat het komt door hormonale veranderingen.”