Dit gigantische bedrag moet Diddy betalen om wegblijven bij rechtszaak

Diddy moet 100 miljoen dollar betalen omdat hij niet verscheen bij een rechtszaak die tegen hem was aangespannen. Dat melden onder meer de Detroit Metro Times en Variety.

Een rechter in Michigan bepaalde maandag het te betalen bedrag, bij een zaak waarin Diddy noch een vertegenwoordiger van de rapper en ondernemer aanwezig was. Het geld gaat naar Derrick Lee Cardello-Smith, die de zaak startte omdat hij beweert gedrogeerd en misbruikt te zijn door Sean Combs, zoals Diddy echt heet. Dit zou in 1997 op een feestje zijn gebeurd, volgens Cardello-Smith, die enige tijd eerder als werknemer van een restaurant en cateringbedrijf in aanraking kwam met Diddy.

Cardello-Smith overhandigde tijdens de zaak maandag informatie vanuit de gevangenis waar hij op dit moment zit, voor iets wat niets met deze zaak te maken heeft. Uit die informatie bleek dat Combs voorkomt in het bezoekersregister, volgens Cardello-Smith omdat de artiest hem 2,3 miljoen dollar kwam bieden om de rechtszaak te laten vallen. Een aanbod dat de gevangene naar eigen zeggen heeft afgewezen.

Ondertussen lopen er nog meer zaken tegen Diddy waarin hij door verschillende personen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Daarnaast is de Amerikaanse justitie bezig met een zaak tegen hem om mensenhandel, waar hij door meerdere slachtoffers van beschuldigd wordt. In maart van dit jaar werden de huizen van Combs in Los Angeles en Miami al doorzocht wegens deze aantijgingen.