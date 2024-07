David en Victoria Beckham trekken oude trouwoutfits uit de kast voor zilveren jubileum

David en Victoria Beckham zijn donderdag 25 jaar getrouwd en staan daar op Instagram bij stil. De oud-profvoetballer en zangeres delen nieuwe foto’s van zichzelf in hun oude trouwpakken.

“Yep, we hebben ze nog! Niet te geloven dat het 25 jaar geleden is en dat ze nog steeds passen”, schrijven David en Victoria bij de beelden. De twee poseren in een paars pak en een paarse jurk met rode accenten. Dezelfde outfit droegen de Beckhams 25 jaar geleden toen zij in Luttrellstown Castle in Ierland elkaar het jawoord gaven.

‘Echt onze kleur’

“Je maakt me na al die jaren nog steeds aan het lachen”, schrijft de Spice Girls-zangeres bij een aantal andere foto’s in haar Stories. “Ik vind paars echt onze kleur.” De voormalig voetballer van onder meer Manchester United en Real Madrid deelde woensdagavond al een foto van hem en zijn vrouw in hun oude trouwpakken. “Kijk eens wat we hebben gevonden”, schreef hij erbij.