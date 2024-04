David Beckham eert jarige Victoria (50) met ontroerend eerbetoon

Victoria Beckham vierde woensdag haar vijftigste verjaardag. Haar man David Beckham heeft daarom op Instagram een filmpje geplaatst met wat hoogtepunten uit haar leven, op de klanken van More than a Woman van de Bee Gees, en schrijft daarbij trots te zijn op zijn “prachtige vrouw”.

“Nu je deze verjaardag hebt bereikt moet je terugblikken en trots zijn op alles wat je hebt bereikt en hebt opgebouwd”, schrijft de oud-voetballer. “Posh Spice, zakenvrouw en natuurlijk getrouwd met een aanvoerder uit Engeland.”

De grootste successen van de mode-ontwerpster en Spice Girl zijn volgens Beckham (48) hun vier kinderen. “Je begeleidt ze, houdt van ze en leert ze dingen. Ze houden meer van je dan woorden kunnen uitdrukken. We houden allemaal heel veel van je.”

Rolls-Royce

De Beckhams zijn sinds 1999 getrouwd. Kijkers kregen vorig jaar een glimp van hun huwelijk door een Netflixdocumentaire. Een scène daaruit ging viraal. In het fragment zegt Victoria te zijn opgegroeid in een “arbeidersgezin”. David steekt vervolgens lachend zijn hoofd om de hoek van de deur. “Wees eerlijk. In welke auto bracht je vader jou naar school?” Victoria geeft vervolgens toe dat dit een Rolls-Royce was. Ook deze uitspraak – “wees eerlijk” – is op subtiele wijze gemonteerd in David’s eerbetoon…