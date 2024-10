CNN-reporter Anderson Cooper geraakt door puin tijdens verslag van orkaan Milton

CNN-verslaggever Anderson Cooper is tijdens zijn verslag van orkaan Milton in zijn gezicht geraakt door een stuk puin.

De presentator ging live in de plaats Bradenton in Florida, waar de orkaan op dat moment net aan land kwam. In de uitzending is te zien dat een wit stuk puin tegen zijn gezicht aan vliegt, waarop Cooper zegt: “Wow, dat was niet goed. We gaan waarschijnlijk snel naar binnen.” Hij lijkt er verder zonder kleerscheuren vanaf te komen.

Geen stroom

Orkaan Milton kwam 02:30 uur Nederlandse tijd aan land in Florida en was van de vijfde categorie. Inmiddels is de storm afgezakt naar de eerste categorie, maar nog steeds worden windsnelheden bereikt van 145 kilometer per uur. Miljoenen huishoudens zitten inmiddels zonder stroom.