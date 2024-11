Cher krijgt ‘zegen’ van transgender zoon Chaz om oude naam te gebruiken in boek

Cher heeft “de zegen” van haar kind Chaz Bono gekregen om in haar memoires de naam te gebruiken die hij voor zijn transitie had. Dat meldt The New York Times.

In 2008 begon Bono aan zijn transitie naar man. In de jaren dat hij als vrouw leefde heette hij Chas, afgekort van Chastity.

De popster schrijft in haar boek Cher: The Memoir, Part One: “In deze memoires verwijs ik naar mijn zoon Chaz als Chas, de naam die hij gebruikte tijdens de jaren die in dit boek worden beschreven. In het volgende deel zal ik, op het juiste moment, naar mijn zoon verwijzen als Chaz.”

‘Niet makkelijk’

Chaz maakte in 2008 de documentaire Becoming Chaz over zijn transitie. Tijdens een interview met CNN in 2020 zei Cher, die zich altijd heeft ingezet voor de lhbtiq+-gemeenschap, over de beslissing van Chaz om in transitie te gaan: “Het was niet makkelijk. Ik herinner me nog dat ik belde en de oude voicemail – de oude boodschap van Chaz – nog op de telefoon stond. Dat was heel moeilijk. Maar je hebt nog steeds hetzelfde kind, je verliest ze niet echt; ze zien er alleen anders uit.”