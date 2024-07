‘Bruce Springsteen (74) heeft vermogen van 1 miljard dollar’

Bruce Springsteen is volgens een voorzichtige schatting van het Amerikaanse tijdschrift Forbes een miljard dollar waard. De artiest zit al bijna zijn hele leven in de muziek en zou nu op zijn 74e een flink vermogen hebben vergaard, schrijft het zakenblad.

Het overgrote deel van zijn nettowaarde heeft de rocker de afgelopen jaren vergaard. In 2021 verkocht Springsteen zijn muziekcatalogus aan Sony voor ongeveer 500 miljoen dollar. Afgelopen jaar verkocht The Boss meer dan 1,6 miljoen concertkaartjes, wat hem 380 miljoen dollar aan inkomsten opleverde.

Lees ook: Bruce Springsteen neemt afscheid van moeder

140 miljoen albums verkocht

Springsteen heeft wereldwijd 140 miljoen albums verkocht, waarvan meer dan de helft in de Verenigde Staten. De Amerikaan gaf in het kader van zijn wereldtournee eind juni twee concerten in het Goffertpark in Nijmegen.