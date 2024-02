Bruce Springsteen neemt afscheid van moeder

Adele Springsteen, de moeder van zanger Bruce Springsteen, is woensdag op 98-jarige leeftijd overleden. Op Instagram deelt de 74-jarige Springsteen het verdrietige nieuws.

Springsteen plaatste een video waarop hij danst met zijn moeder. Daarbij deelt hij de tekst van zijn nummer The Wish, dat hij over zijn moeder schreef. Adele kampte al ruim tien jaar met de ziekte van Alzheimer.

Adele Springsteen was een bekend gezicht voor veel fans van ‘The Boss’. De zanger haalde zijn moeder tijdens het concerten regelmatig op het podium om een stukje met haar te dansen.

Glimlach

Springsteen en zijn moeder hebben altijd een hechte band gehad. Een aantal jaar geleden vertelde de zanger uit New Jersey tijdens een concert dat zijn moeder degene was die zijn eerste gitaar huurde toen hij zeven jaar oud was. “Ze heeft al tien jaar de ziekte van Alzheimer, maar de behoefte om te dansen heeft haar nooit verlaten”, zei Springsteen toen. “Ze kan niet meer praten. Ze kan niet meer staan. Maar als ze mij ziet, is er een glimlach.”

Beeld: Getty Images