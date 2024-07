Britney Spears slaat terug na kritiek op dansvideo’s

Britney Spears heeft uitgehaald naar Ozzy Osbourne en zijn familie nadat zij eerder deze week kritiek hadden op haar dansjes op Instagram. De zangeres noemt de familie “de saaiste familie van de wereld”.

“Ik ben klaar met die arme, oude Britney Spears. Elke fucking dag. Het is triest, het is echt heel triest”, zei Ozzy, verwijzend naar de vele dansvideo’s van Spears, in de podcast The Osbournes.

Volgens de 42-jarige Spears valt de hoeveelheid dansjes die ze deelt wel mee. De zangeres vindt zelf dat ze “haast niet” danst, schrijft ze op Instagram. Kort na haar post plaatste Spears weer een filmpje waarin ze danst.