Britney Spears pissig op paparazzi wegens kiekje van bovenbenen: ‘Gênant’

Britney Spears is niet blij met de Amerikaanse roddelbladen. De 42-jarige zangeres is boos over een foto van haar bovenbenen, schrijft ze op Instagram.

“Dit is hoe de paparazzi mijn benen laten zien als ik naar buiten ga… niet erg mooi en ik ga dus nauwelijks de deur uit omdat ik weet wat ze doen”, schrijft Spears bij de desbetreffende foto. Op de foto heeft ze een korte broek aan.

De zangeres vindt het plaatsen van de foto en de manier waarop ze wordt afgebeeld “gênant”, zo schrijft ze. “Net als het hele onderwerp, maar dat is precies wat ze altijd hebben gedaan… Het is vergelijkbaar met wat mijn vader vroeger deed… het is demoraliserend!!!”

Zenuwinzinking

Spears verwijst naar de afgelopen jaren waarin ze onder curatele van haar vader stond. Dat gebeurde na een zenuwinzinking. In 2021 kwam een einde aan de curatele, toen Spears en haar vader een schikking troffen.