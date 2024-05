Britney Spears heeft ernstige zenuwbeschadiging

Britney Spears heeft een tijd geleden een “ernstige zenuwbeschadiging” opgelopen, waardoor ze problemen aan de rechterkant van haar lichaam ervaart. De klacht is dusdanig erg dat ze soms “niet meer kan nadenken”. Dat heeft de 42-jarige zangeres geschreven in een bericht op Instagram, dat ze inmiddels weer offline heeft gehaald.

“Er was een tijd dat ik heel lang tegen mijn wil op een plek werd vastgehouden”, aldus Spears. “Sindsdien ben ik nooit meer de oude geworden. Op Instagram probeer ik over te komen alsof het allemaal goed met me gaat, maar veel mensen weten niet wat mijn lichaam fysiek heeft meegemaakt.” Spears heeft leren omgaan met de situatie, zegt ze. “Soms gaat het niet oké, maar dat is ook oké.”

Spears schreef ook over haar ouders. “Ik moet de grotere persoon zijn en mijn eigen ouders vergeven, maar dat is extreem moeilijk. Ik doe mijn best om het los te laten.” De zangeres heeft al jaren slecht contact met haar ouders nadat ze lange tijd onder curatele van haar vader stond. Spears verwijt hem dat hij haar financieel heeft uitgebuit. Haar moeder verwijt ze dat zij nooit heeft ingegrepen.

Tip van de redactie

The Woman in Me, de officiële autobiografie van Britney Spears, biedt een onthullende blik op haar leven en carrière. Na haar moedige getuigenis in 2021, onthult dit boek haar ongelooflijke reis en innerlijke kracht, die haar tot een icoon in de popmuziek hebben gemaakt. Een must-read voor fans en iedereen geïnteresseerd in het ware verhaal achter deze legendarische artiest. Voor meer informatie, klik op onderstaande button.