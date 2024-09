BBC schrapt uitzendingen The Repair Shop na beschuldiging wangedrag presentator

De BBC heeft voorlopig de geplande afleveringen van het programma The Repair Shop met Jay Blades geschrapt nadat de presentator is beschuldigd van wangedrag. De uitzending van vrijdagavond ging niet door, meldt The Independent. Het nieuwe seizoen van The Repair Shop is al een paar weken bezig.

De BBC beraadt zich op een oplossing voor de komende weken, maar is vooralsnog niet voornemens de afleveringen die al met Blades zijn opgenomen uit te zenden. Oude seizoenen van The Repair Shop zijn nog wel terug te kijken op iPlayer, de ‘uitzending gemist’-dienst van de BBC. In totaal zijn er meer dan driehonderd afleveringen van het programma beschikbaar.

De 54-jarige Blades is sinds 2017 werkzaam als presentator van het programma. Vrijdag werd bekend dat de Britse tv-ster is aangeklaagd voor wangedrag. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan “controlerend en dwingend gedrag” en verscheen daarvoor vrijdag voor de rechter.

Mishandeling

De BBC schrijft dat de politie van West Mercia op 3 mei werd gebeld en dat daarna een onderzoek werd gestart. Volgens rechtbankdocumenten gaat het onder meer om “fysieke en emotionele mishandeling”. De aanklacht heeft volgens Sky News te maken met zijn voormalige vrouw Lisa Zbozen. Blades en Zbozen trouwden in 2022. In mei 2024 kwam er een einde aan hun relatie.

In het programma The Repair Shop herstellen professionele ambachtslieden uit het hele land familie-erfstukken die sentimentele waarden hebben voor hun eigenaren.