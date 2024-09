Britse tv-presentator Jay Blades beschuldigd van wangedrag

BBC-presentator Jay Blades is aangeklaagd wegens wangedrag. De presentator van het tv-programma The Repair Shop zou zich schuldig hebben gemaakt aan “controlerend en dwingend gedrag”, melden meerdere Britse media. Blades moest vrijdag voor een rechter verschijnen.

De BBC schrijft dat de politie van West Mercia op 3 mei werd gebeld en dat daarna een onderzoek werd gestart. Volgens rechtbankdocumenten gaat het onder meer om “fysieke en emotionele mishandeling”. De aanklacht heeft volgens Sky News te maken met zijn voormalige vrouw Lisa Zbozen. Blades en Zbozen trouwden in 2022 met elkaar, in mei van dit jaar kwam er een einde aan hun relatie.

Koninklijke onderscheiding

Blades is het gezicht van The Repair Shop, waarin professionele ambachtslieden uit het hele land familie-erfstukken herstellen die sentimentele waarden hebben voor hun eigenaren. Het programma werd voor het eerst uitgezonden in 2017. De 54-jarige Blades kreeg in 2022 nog een koninklijke onderscheiding. In dat jaar was koning Charles te gast in het programma van de Britse omroep.