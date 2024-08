‘BBC-nieuwspresentator Huw Edwards betaalde 35.000 pond voor expliciete beelden van tiener’

Een man die contact had met de in opspraak geraakte voormalig BBC-nieuwsanchor Huw Edwards heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. In een interview met The Mirror vertelt hij dat hij als minderjarige enkele jaren geleden in ruil voor geld expliciete foto’s en filmpjes met de presentator deelde. In twee jaar tijd zou hij 35.000 pond (ruim 41.000 euro) van hem hebben gekregen.

De man, destijds 17 jaar oud, was dakloos en vroeg via sociale media hulp van verschillende beroemdheden. Edwards was één van hen en stuurde de jongen geld. “In het begin was het een vriendschap, maar dat veranderde al snel. Hij zei dingen als: ‘ga je dan iets voor me doen?’ Ik had hulp nodig, dus dat deed ik”, zegt hij.

Grooming

Het slachtoffer stelde dat Edwards misbruik maakte van zijn kwetsbaarheid en dat de presentator zich schuldig maakte aan grooming. “Omdat hij BBC-presentator was en zoveel macht had, vertrouwde ik hem en had ik het gevoel dat hij om me gaf. Maar hij manipuleerde mij. Ik keek tegen deze man op terwijl hij niets om me gaf.”

Op non-actief gesteld

De 62-jarige Edwards verscheen afgelopen week voor het eerst voor de rechter. Hij pleitte schuldig aan het maken van “onfatsoenlijke” foto’s van kinderen. De BBC stelde hem in juli vorig jaar op non-actief, nadat meerdere jongeren hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag.