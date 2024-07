BBC-nieuwslezer Huw Edwards verdiende meer geld ondanks seksschandaal

De in opspraak geraakte BBC-nieuwslezer Huw Edwards verdiende vorig jaar meer geld, hoewel hij door een schandaal een tijdlang niet te zien was bij de Britse omroep. Edwards werd in juli vorig jaar op non-actief gesteld, nadat meerdere jongeren hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag.

De journalist vertrok in april bij de Britse omroep na “medisch advies”. De 62-jarige Edwards was al die tijd niet te zien bij de omroep, maar zag zijn salaris vorig jaar desondanks met 40.000 pond stijgen tot 475.000 pond (ruim 564.000 euro), volgens het jaarrapport van de BBC. Edwards was daarmee de bestbetaalde nieuwslezer van de Britse omroep en een van de bestbetaalde presentatoren. Alleen Gary Lineker en Zoe Ball verdienden nog meer.

1,6 miljoen euro

Lineker was voor het zevende jaar op rij de bestbetaalde BBC-ster. De presentator verdiende 1,35 miljoen pond (1,6 miljoen euro). Radiopresentatrice Ball was de nummer twee, met 950.000 pond (1,13 miljoen euro).