Band Jack Black schrapt tournee na grap over Trump

Rockband Tenacious D heeft besloten alle shows voor de komende periode te schrappen. Bandlid Jack Black laat in een bericht op Instagram weten dat hij het “niet gepast” vindt om de tournee van Tenacious D te vervolgen en dat alle plannen op pauze zijn gezet.

De stap volgt op ophef die is ontstaan nadat bandlid Kyle Gass tijdens een show in Sydney een grap had gemaakt over de aanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Gass kreeg op het podium een taart en mocht bij het uitblazen van de kaarsjes een wens doen van zijn bandgenoot. “Mis Trump de volgende keer niet”, zei Gass.

NEW: Comedian Jack Black's bandmate makes a "birthday wish" during a performance in Sydney, says he wishes they "don't miss Trump next time."



Black was videoed giving Tenacious D band member Kyle Gass a birthday cake.



"Make a wish," Black said.



Gass then responded: "Don’t… pic.twitter.com/jSyqrKISOl — Collin Rugg (@CollinRugg) July 15, 2024

Lees ook: Australische senator wil band van acteur Jack Black land uitzetten na Trump-grap

Black was naar eigen zeggen “compleet verrast” door de opmerking van zijn collega, schrijft hij in zijn bericht op Instagram. “Ik keur haatzaaien of het aanmoedigen van politiek geweld nooit goed”, aldus Black. “Na veel nadenken vind ik het niet langer gepast om de tour van Tenacious D voort te zetten.”

Excuses

Gass deelde op zijn eigen Instagrampagina een bericht waarin hij zijn excuses aanbood voor de grap. “De zin die ik zondag improviseerde was ongepast, gevaarlijk en een vreselijke vergissing. Ik keur geweld tegen wie dan ook niet goed. Wat er is gebeurd was een tragedie. Ik bied mijn oprechte excuses aan aan diegenen die ik heb teleurgesteld en heb spijt van al het leed dat ik heb veroorzaakt.”