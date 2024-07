Australische senator wil band van acteur Jack Black land uitzetten na Trump-grap

Een Australische politicus wil dat de rockband Tenacious D het land uit wordt gezet, meldt The Hollywood Reporter. De aanleiding is een opmerking van Kyle Gass, een van de twee bandleden, tijdens een concert in Sydney over de aanslag op Donald Trump.

Tijdens het concert krijgt Gass een taart van zijn medebandlid Jack Black. Als Gass de kaarsjes op de taart uitblaast, mag hij van Black een wens doen. “Mis Trump de volgende keer niet”, zegt Gass dan. Het publiek reageert met gelach en applaus.

NEW: Comedian Jack Black's bandmate makes a "birthday wish" during a performance in Sydney, says he wishes they "don't miss Trump next time." Black was videoed giving Tenacious D band member Kyle Gass a birthday cake. "Make a wish," Black said. Gass then responded: "Don’t… pic.twitter.com/jSyqrKISOl — Collin Rugg (@CollinRugg) July 15, 2024

Dit viel echter niet goed bij senator Ralph Babet, de leider van de United Australian Party. Hij eiste maandag in een persbericht en op sociale media dat Tenacious D het land uit wordt gezet om de slechte grap. Volgens Babet is de opmerking geen grap en hij eist daarom dat minister Andrew Giles van Immigratie direct het visum voor de twee zangers intrekt.

Ralph Babet is the biggest loser in Australia. pic.twitter.com/BvGgHRTKES — Belinduh Pyne (@belinduhpyne) July 16, 2024

Tenacious D moet nog vier concerten doen in Australië de komende dagen. Het gaat om shows in Newcastle, Brisbane, Melbourne en Adelaide.