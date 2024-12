Ariana Grande bijt van zich af na alle opmerkingen over lichaam: ‘Afschuwelijk’

Ariana Grande is boos over alle opmerkingen die mensen maken over haar lichaam. Ze vindt dat niemand het recht heeft om daar iets over te zeggen, vertelt ze in gesprek met het youtubekanaal SALLY. “Het is ongemakkelijk en afschuwelijk”, aldus de zangeres en Wicked-actrice. Grande kreeg tijdens de promotie van haar nieuwe film Wicked veel kritiek, omdat mensen denken dat ze recent flink is afgevallen.

“Ik doe dit al een tijdje voor een groot publiek en ik ben sinds mijn zestiende al een soort project op een petrischaaltje. Dus ik ken het allemaal wel”, vertelt de 31-jarige zangeres. “Ik heb alles wel gehoord over wat er mis is met mij.”

Grande denkt dat zulke opmerkingen niet alleen voor haar moeilijk zijn, maar ook voor mensen die dit soort ervaringen hebben op kleinere schaal. “Zelfs als je naar een Thanksgiving-diner gaat en je oma zegt: ‘Oh mijn God, je ziet er zo mager uit! Wat is er gebeurd?’ of ‘Je ziet er zwaarder uit! Wat is er gebeurd?'”, aldus Grande.

De actrice heeft een boodschap voor iedereen die te maken krijgt met dergelijke opmerkingen: “Bescherm jezelf ertegen. Of het nu op een familiebijeenkomst is of online. Blokkeer die mensen of verwijder de app helemaal. Niemand heeft het recht om shit over je te zeggen.”