Adoptiemoeder ballerina Michaela DePrince sterft dag na dochter

De adoptiemoeder van ballerina Michaela DePrince is vlak na het plotselinge overlijden van haar dochter overleden. Elaine DePrince overleed afgelopen woensdag, haar 29-jarige dochter op dinsdag. Dat meldt Jessica Volinski namens de familie op Facebook. De adoptiemoeder van de danseres stierf gedurende een routineprocedure ter voorbereiding op een operatie.

Het is niet publiekelijk bekend hoe oud Elaine is geworden, die in Cherry Hill in New Jersey woonde. “De afgelopen dagen zijn nog moeilijker geweest dan de meeste mensen zich realiseren, omdat de familie ook te maken heeft gehad met de dood van Michaela’s adoptiemoeder Elaine DePrince”, schrijft Volinski.

Elaine wist op het moment van de procedure nog niet dat haar adoptiedochter overleden was. “Hoe ongelooflijk het ook klinkt, de twee sterfgevallen hadden niets met elkaar te maken. De enige verklaring die we hebben is dat Elaine, die vele jaren geleden al drie kinderen had verloren, door de genade van God de pijn van het verlies van een vierde kind bespaard bleef.”

Lees ook: BN’ers in shock na plotselinge overlijden danseres Michaela DePrince (29)

Onvoorstelbaar pijnlijk

Wat de familie doormaakt “is echt onvoorstelbaar pijnlijk”, vervolgt ze. “Rouwen om twee familieleden die binnen 24 uur zijn overleden is tragisch en verwoestend.”

Lees ook: Sterballerina Michaela DePrince (29) overleden

Michaela DePrince werd in Sierra Leone geboren en verloor op jonge leeftijd haar ouders. Ze werd geadopteerd door de Amerikaanse familie DePrince. De danseres was lange tijd actief voor onder andere Het Nationale Ballet in Amsterdam, figureerde in een videoclip van Beyoncé en vertolkte de hoofdrol in de filmversie van Coppelia. Daarnaast kocht Madonna de filmrechten van haar autobiografie. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.