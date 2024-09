BN’ers in shock na plotselinge overlijden danseres Michaela DePrince (29)

Verschillende BN’ers reageren op sociale media geschrokken op het plotselinge overlijden van ballerina Michaela DePrince (29).

“Ik heb er geen woorden voor”, schrijft collega-danseres Igone de Jongh. Ze hoopt dat DePrince “gelukkig is, waar ze ook is”. Presentator Cornald Maas noemt het nieuws over DePrince “een triest bericht”. “Zoveel overwonnen, zoveel passie, zoveel talent”, meldt hij. Chef’Special-frontman Joshua Nolet zegt dat zijn hart gebroken is. “Je zult enorm worden gemist Michaela”, aldus de zanger, die met DePrince samenwerkte voor een videoclip.

Lees ook: Sterballerina Michaela DePrince (29) overleden

“Ik snap er niets van”, zegt rapper en omroepbaas Akwasi. Ook onder anderen Humberto Tan, Georgina Verbaan, Richard Groenendijk en Eric Corton staan op sociale media stil bij het overlijden van DePrince.