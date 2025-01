‘Adele maakte landhuis onverkoopbaar door spookgeruchten’

Tekst: Nicky Molendijk

De eigenaar van een groot landhuis in de Britse regio West Sussex claimt dat zijn huis “onverkoopbaar” is geworden nadat de Britse zangeres Adele er in 2012 verbleef. Volgens de eigenaar, Nicholas Sutton, startte de zangeres een gerucht dat het spookt in het huis, meldt The Independent. “De eerste huurder, Adele, bleef zes maanden en bracht het pand in diskrediet door te zeggen dat het er spookte”, aldus Sutton.

Sutton heeft besloten het huis, dat te koop stond voor 6 miljoen pond (7,1 miljoen euro), te verbouwen tot appartementen. “Tijdens een interview op CBS merkte Adele op dat ze dacht dat het een spookhuis was”, schrijft Sutton in de aanvraag voor de verbouwing. “Deze opmerking heeft een negatieve invloed gehad op toekomstige marketinginspanningen en blijft tot op de dag van vandaag de reputatie van het pand beïnvloeden.”

Volgens The Independent verwijst Sutton naar een aflevering van het programma 60 Minutes waarin Adele de host van de show Anderson Cooper rondleidt in het huis. In het programma zegt de zangeres echter niet dat het spookt, maar dat ze het huis “best wel eng” vindt. Een aantal Britse media hebben daarna gemeld dat Adele overtuigd zou zijn dat het er spookt. De krant heeft Adele benaderd voor een reactie.