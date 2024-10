Acteur Stanley Tucci (64) gevleid door sekssymboolstatus: hoop dat het zo blijft

Stanley Tucci voelt zich gevleid dat nog steeds veel vrouwen hem aantrekkelijk vinden. De acteur noemt het in een gesprek met de Britse krant The Observer “geweldig”. “Ik hoop dat het zo blijft.”

De 64-jarige Tucci brengt het regelmatig ter sprake bij zijn vrouw Felicity Blunt, zus van actrice Emily. “Dan grap ik: ‘weet je hoeveel miljoen mensen…’, waarna zij zoiets heeft van: ‘ja, het zal wel’.”

Ingewikkeld

“Maar verder denk ik er niet echt over na”, gaat Tucci, bekend van talloze films als The Lovely Bones en The Devil Wears Prada, verder. “Ik vind het leuk maar het zit niet de hele tijd in m’n hoofd. Het leven is al zo ingewikkeld.”