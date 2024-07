Acteur en komiek Bob Newhart (94) overleden

Acteur en comedian Bob Newhart is op 94-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse acteur kreeg internationaal grote bekendheid met zijn rollen in de film Elf en de serie The Big Bang Theory. In eigen land werd hij geprezen om zijn programma’s Newhart en The Bob Newhart Show.

Newhart overleed donderdagochtend in Los Angeles, maakte zijn publicist Jerry Digney bekend. Hij overleed na een kort ziektebed. Digney noemt het overlijden van de artiest een “einde van een tijdperk in comedy”.

Ondanks zijn leeftijd dacht Newhart nooit aan pensioen. Zo speelde hij op latere leeftijd nog in de series Young Sheldon en The Big Bang Theory.

Grammy

Newhart won in 1961 een Grammy Award voor zijn album The Button-Down Mind of Bob Newhart. Het was de eerste komedieplaat die een Grammy won voor album van het jaar.