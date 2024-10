A$AP Rocky onthult: ‘Dit is waar Rihanna verliefd op me werd’

Rihanna werd verliefd op A$AP Rocky tijdens het filmen van de videoclip voor zijn nummer Fashion Killa in 2012. Dat vertelt de rapper in een interview met W Magazine. De fotoshoot bij het interview werd gedaan door Rihanna zelf en vond plaats in het Mercer Hotel in New York. Tijdens de fotoshoot wees A$AP Rocky naar de bank in het midden van de ruimte. “Dit is heel speciaal, want dit is waar ze verliefd op me werd.”

De rapper wist al lang voor de videoclip van Fashion Killa dat Rihanna de moeder van zijn kinderen zou zijn, vertelt hij. “Ik wist het al toen we jonger waren. Dat wisten we alle twee denk ik. Het klopte gewoon toen we ouder werden. We raakten weer aan elkaar gehecht.”

Rihanna en A$AP Rocky hebben een relatie sinds 2019. Het stel heeft twee kinderen, RZA (2) en Riot (1).