Philip Freriks en Maarten van Rossem keren nooit terug als kandidaten ‘De slimste mens’

Tekst: Denise Delgado

Philip Freriks (80) en Maarten van Rossem (81) hebben het meest genoten van de spontane momenten in ‘De slimste mens’. In een interview met KRO-NCRV blikken de presentator en het jurylid terug op hun tijd bij de populaire quiz. Na vrijdag nemen ze afscheid na 25 seizoenen.

Toen het programma in 2012 bij de NPO begon, werden Philip en Maarten aangetrokken als vaste gezichten. “Het idee was dat we dit één seizoen zouden doen,” vertelt Maarten. Philip vult aan: “We waren een alternatief voor de Olympische Spelen.” Zo vertelt hij dat de mensen die niet van sport hielden dan naar De slimste mens konden kijken.

Oud begonnen

We waren eigenlijk al oud toen we aan De slimste mens begonnen. Ze hebben destijds besloten om twee bejaarde mannen te benoemen. Wie komt er op zo’n krankzinnig idee?

Waarom juist zij werden gekozen, blijft voor Maarten een raadsel. “We waren eigenlijk al oud toen we aan De slimste mens begonnen. (…) Wie bedenkt zoiets?” Het succes van de quiz is volgens Philip te danken aan de balans tussen ernst en humor. Maarten voegt toe: “Als je kijkt naar de reacties in de samenleving, spelen ook de karakters van de deelnemers een enorm belangrijke rol in de vraag of men het programma leuk vindt.”

Geen sprake van

Als kandidaat zullen de twee nooit terugkeren. “Geen sprake van,” zegt Maarten. Volgens hem liggen veel vragen ’totaal buiten mijn bereik’. Ook kijkt hij ‘nauwelijks tv’. Philip kijkt tevreden terug: “We hebben het altijd met heel veel plezier gedaan.” Maarten besluit droog: “Ja, het was een leuk klusje.”

BEELD: ANP