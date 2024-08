Dit is De Slimste Mens

Herman van der Zandt heeft het 24e seizoen van De Slimste Mens gewonnen. De presentator, die de kennisquiz van KRO-NCRV na volgend seizoen zelf gaat presenteren, was in de finale te sterk voor presentator Max Terpstra. Actrice Maartje van de Wetering viel vlak voor de eindstrijd af.

“Goed gedaan, echt goed gedaan. Ik had van niemand liever willen verliezen”, zei Terpstra nadat Van der Zandt drie goede antwoorden gaf waardoor zijn speeltijd afliep. De laatste vraag ging over schrijver Franz Kafka. “Het was niet helemaal de bedoeling”, grapte Van der Zandt na zijn overwinning. “Het is een beetje gek dat ik dit aan de volgende moet gaan uitreiken”, zei hij na het in ontvangst nemen van de prijs van de vorige winnaar. Van der Zandt gaat na volgend seizoen De slimste mens presenteren.

Joes Brauers

Van der Zandt is de opvolger van acteur Joes Brauers, die in januari het 23e seizoen van het programma van KRO-NCRV won. Hij was destijds in de finale te sterk voor fotograaf Jan Dirk van der Burg.