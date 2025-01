Kim Kardashian over mogelijke nieuwe liefde: ‘Ik wil aandacht’

In de trailer van het nieuwste seizoen van The Kardashians laat Kim Kardashian (44) doorschemeren dat er een nieuwe man in haar leven is.

“Ik was eigenlijk van plan om gewoon single te blijven, maar ik heb gelogen,” onthult Kim in de trailer van het zesde seizoen van de realityserie. “Zoals jullie weten wil ik graag liefde en aandacht en wil ik daten. Dat ga ik ook doen,” zegt ze geheimzinnig over haar mogelijke nieuwe liefde.

Verder bespreekt ze met haar moeder Kris Jenner of ze ruimte in haar kledingkast moet maken voor haar nieuwe partner. “Als je dit doet, dan moet je hem wel echt heel erg leuk vinden,” merkt haar moeder op. Bekijk de trailer hieronder:

Kim is in het verleden drie keer getrouwd geweest. Ze was van 2014 tot 2022 samen met rapper Ye (voorheen Kanye West), met wie ze vier kinderen heeft: North, Saint, Chicago en Psalm. Daarvoor was ze van 2000 tot 2004 getrouwd met Damon Thomas en van 2011 tot 2013 met Kris Humphries, al duurde haar huwelijk met Humphries slechts 72 dagen.

Na haar scheiding van Ye in 2022 had Kim een relatie met komiek Pete Davidson, die in augustus 2022 eindigde. Hoewel ze sindsdien met enkele andere mannen in verband is gebracht, zijn deze geruchten nooit bevestigd.

TEKST: DENISE DELGAD

BEELD: GETTY IMAGES