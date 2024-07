Dít zijn de nieuwe deelnemers van B&B Vol Liefde 2024

De zomer is begonnen en dat betekent tijd voor een gloednieuw seizoen van B&B Vol Liefde. Vanaf 15 juli kunnen we weer negen weken lang genieten van en meeleven met de zoektocht naar de liefde van Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland. Weekend stelt de kandidaten aan je voor.

Robert-Jan (57) in Schotland

Robert-Jan kwam al 28 jaar in Schotland, maar durfde de stap om te verhuizen nog niet te zetten. Vorig jaar ging hij eindelijk overstag. Hij omschrijft zichzelf als “traditioneel, beschaafd, netjes en corporaal”. “Misschien wel als een oude kakker.” Hij heeft drie kinderen en runt sinds vorige zomer in een groot jachthuis in de ruige Schotse Hooglanden een B&B. Hier organiseert hij avontuurlijke reizen voor groepen die de echte Schotlandervaring willen beleven.

2,5 jaar geleden werd er kanker bij Robert-Jan geconstateerd. “Ik heb moeten vechten voor mijn leven. Maar daardoor zet ik wel makkelijker zo’n stap,” vertelt hij over de stap om een B&B te starten in zijn geliefde Schotland. Graag zou hij samen met een nieuwe vriendin genieten van de Schotse natuur. Zijn ideale vrouw is energiek en intelligent, accepteert hem zoals hij is, staat positief in het leven, maar is ook traditioneel. “Iemand die begrijpt wat ik hier aan het doen ben.”

Thijz (65) in Frankrijk

Thijz is een expressieve duizendpoot. Hij laat zijn creativiteit graag de vrije loop en woont in de watermolen vlakbij zijn kleinschalige camping in het Franse Saint-Geniez-Ô-Merle. Hij omschrijft zichzelf als een kunstenaar en uitvinder. “Toen ik hier kwam was het heel ruw. Maar ik heb er keihard aan gewerkt. Ik heb hier alles zelf gemaakt,” vertelt hij. “Dit is mijn paradijsje. Ik hoop dat het ook het paradijsje wordt van iemand die hier graag wil komen om er samen aan te werken.”

Inmiddels is hij alweer vier jaar vrijgezel en helemaal klaar voor een nieuwe vrouw. Wat hij mist? “De vraag: ‘heb je trek in koffie?’. Of dat iemand tegen mij zegt: ‘je moet je scheren’. Het gaat mij om de eenvoud die daarin zit.” De kleine liefdevolle dingen in het leven dus. Thijz zoekt een lieve, creatieve dame die zin en energie heeft om samen een camping te runnen. Iemand die met beide benen op de grond staat, maar ook openstaat voor spiritualiteit en alternatieve levenswijzen.

Anja (70) in Frankrijk

De oudste deelnemer van dit seizoen van B&B Vol Liefde is de opgewekte Anja. Ze woont al twintig jaar in Frankrijk, waar ze een Chambres d’Hôtes runt. Anja mag dan wel de oudste zijn, maar een oud besje is ze zeker niet. Deze dame staat volop in het leven en is fit en vitaal. Haar geheim? “Doordeweeks doe ik elke ochtend de Omroep Max Ouwelullengym.” Ondanks haar vitaliteit heeft ze al genoeg klusjes in haar hoofd die een toekomstige partner van haar mag overnemen. “Het schoonmaken van de doucheputjes is minder leuk. Dat mag die man dan doen.”

Anja leidt samen met haar bejaarde kat Piet een heerlijk leven, maar doordat het door het verminderen van het aantal kamers nu wat rustiger is, mist ze een maatje aan haar zijde. “Ik kan heel goed tegen stilte. Ik ben dan wel alleen, maar ik ben nooit eenzaam. Ik vind dat eenzaamheid ook niet een goed uitgangspunt is om naar een leuke partner om te kijken.” Ze zoekt eigenlijk een soort zeeman, iemand die zijn eigen koers blijft varen, maar het ooit weer heel fijn vindt om huiswaarts te keren. Anja’s ideale man houdt van dieren, het buitenleven en diepgaande gesprekken.

Albert (64) in Spanje

Albert heeft in Catalonië een waar paradijs opgebouwd en dat ging echt niet zomaar. “Ik heb hier 22 jaar aan gewerkt,” vertelt hij presentator Art Rooijakkers. Zijn B&B gelegen in het plaatsje La Bisbal D’Emporda huist in een veertiende-eeuws kasteel en is eigenlijk een groot hotel. Het telt dertien kamers, een kapel, twee restaurants, twee zwembaden en maar liefst 95 man personeel. En dat alles in een prachtig Catalaans landschap. Aan de omgeving zal het dus in ieder geval niet liggen.

Hij is een sportieve man en gaat graag elke dag een rondje hardlopen. Na een huwelijk van 23 jaar is hij sinds iets meer dan een jaar weer vrijgezel en zou dolgraag nog één keer tot over zijn oren verliefd worden. Albert zoekt een leuke dame die rustig, warm, sportief en intelligent is. “Avontuurlijk, nog een beetje er goed uitzien, met levenservaring.” Al verbleken al deze wensen bij hetgene wat hij het allerbelangrijkste vindt: zijn toekomstige partner moet lief zijn voor zijn twee dochters.

Mike (35) in Spanje

Niet alleen runt Mike een bed and breakfast. Ook heeft hij samen met zijn vader een watersportbedrijf aan de Costa Brava. Als hij niet met zijn hond op een surfboard staat, is hij wel aan het koken. Maar beide zou hij veel liever doen met zijn geliefde aan zijn zijde. Mike houdt van technofestivals, klassieke auto’s en spelletjes.

Mike woont al zijn hele leven in Spanje en is de Spaanse taal dus meer dan machtig. Sterker nog, hij denkt zelfs vaak in het Spaans waardoor het soms even zoeken is naar de juiste Nederlandse woorden. Tot nu toe had hij altijd relaties met Spaanse dames, maar nu zoekt hij naar een Nederlandse vriendin. Hij denkt dat deze goed bij hem passen vanwege hun humor, gezelligheid, openheid en zelfstandigheid. “Ik voel dat het met een Nederlands meisje wat makkelijker is. Nederlandse vrouwen zeuren niet zo, die vinden alles goed. Ik sta daar nu echt voor open. Mijn hart staat open voor iemand. Ik hoop dat ik ’s avonds lekker gezellig met iemand kan koken en een filmpje kijken.” O ja, en ze moet van dieren houden.

Iris (57) in Griekenland

De bed and breakfast van Iris staat in Sparto, een dorpje aan de westkust van het vasteland van Griekenland. Lange tijd was ze werkzaam in de paardensport, maar vertrok in 2017 met haar toenmalige man naar deze paradijselijke plek. Haar B&B, die ze sinds 2021 alleen runt, doopte ze Iris Villa’s. Drie azuurblauwe vakantiewoningen aan de Griekse zee. De blondine wordt ook wel Donna (naar het karakter van Meryl Streep uit Mamma Mia) genoemd. “Ik zoek nog mijn Pierce Brosnan,” grapt ze. “Maar hij hoeft er niet zo uit te zien hoor.”

Iris is op zoek naar een leuke man die graag de dag met haar afsluit onder het genot van een glas witte wijn. Ze houdt van een feestje, dus een muurbloempje past absoluut niet bij haar. Ze hoopt in het programma een lieve, humoristische, reislustige man te ontmoeten. “Het moet een man zijn die bij mijn levensstijl past. Hij moet nog actief zijn in het leven. Ik hoop echt de liefde van mijn leven te vinden. Niet zomaar voor een avondje uit.”

Arno (46) in Frankrijk

Arno heeft zijn mooie B&B in het dorpje Payzac in de Franse Dordogne nog niet heel lang geleden opgericht. Vorig jaar tikte hij hier een oude boerderij op de kop en hij is momenteel dan ook nog volop aan het klussen aan zijn Franse droom. En daar hoort ook het vinden van een leuke man bij die hier met hem een leven wil opbouwen.

Hij is een ontzettend buitenmens, wandelt graag met zijn twee honden en is een bezig bijtje. Hij houdt van klussen en werken in zijn moestuin. “Ik vind fit en gezond zijn belangrijk. In de sportschool aan apparaten hijsen doe ik niet, maar ik krijg wel genoeg beweging met het klussen.” Hoewel hij een leuk sociaal leven heeft opgebouwd, mist hij een gezellige, ondernemende en stoere man in zijn leven. Hij zoekt een partner die fit is, humor heeft én die een beetje kan klussen.

Mirjam (52) in Zuid-Afrika

Mirjam runt helemaal in haar eentje een lodge in de ‘bush bush’ van Zuid-Afrika. Voordat ze zich daar settelde reisde ze met haar gezin de wereld over. Samen met haar toenmalige man richtte ze de lodge op, maar twee jaar geleden scheidden ze. Nu woont ze alleen tussen de wilde dieren in het dorpje Hoedspruit. “Wij hebben geen hekken, dus de Big Five loopt tussen de vakantiehuizen door.”

Inmiddels is ze toe aan een nieuwe man in haar leven. Ze zoekt een leuke, stoere man die met haar het avontuur in Zuid-Afrika wil aangaan, want het is wel eventjes wat anders dan het leven in Nederland. Humor is daarbij heel belangrijk. “Als je hier geen humor hebt, dan red je het niet. Het is go with the flow. Je moet heel flexibel zijn.” Als hij mooie ogen heeft en een beetje werelds is, neemt ze hem graag mee op safari. Maar hoewel de mooie omgeving natuurlijk wel helpt, is dat niet waar het uiteindelijk om draait. “Ik zoek een partner voor mij, niet voor de business. Hij hoeft niet verliefd te worden op de omgeving, alleen op mij.”