Verhoor Blake Lively in rechtszaak met Justin Baldoni uitgesteld

Het geplande verhoor van actrice Blake Lively (37) op donderdag in New York is uitgesteld. Blake zou onder ede worden gehoord in het kader van de lopende rechtszaak tegen collega-acteur Justin Baldoni (41). Het verhoor van de actrice is nu verschoven naar donderdag 31 juli.

Seksueel wangedrag

Blake en Justin speelden in 2024 samen in de film It Ends with Us. In december beschuldigde Blake haar tegenspeler van seksueel wangedrag op de filmset. Justin reageerde met een tegenaanklacht wegens smaad tegen zowel Blake als haar echtgenoot Ryan Reynolds. Ook beweerde hij dat de actrice zich op de set te veel bemoeide met de productie, onder meer door scènes aan te passen. Onlangs werd zijn zaak tegen Blake door de rechter verworpen.

Gedaagde uit de zaak geschrapt

De zaak dient waarschijnlijk pas volgend jaar, maar er wordt nu al bewijs verzameld. Volgens Amerikaanse media hangt het uitstel mogelijk samen met het feit dat één van de gedaagden, Jed Wallace, om juridische redenen uit de zaak is geschrapt.

Blake wilde Jed Wallace ondervragen, omdat hij samen met Justin naar verluidt bewust negatieve verhalen over haar verspreidde, uit wraak voor haar klachten. De rechter bepaalde echter dat Wallace niet in New York mag worden verhoord, wat leidde tot zijn verwijdering uit de zaak.

Tot 31 juli mag de actrice haar aanklacht nog aanpassen, in een poging om Wallace toch te kunnen horen over zijn rol in de vermeende lastercampagne.

