Agentschap Justin Baldoni laat acteur vallen na aanklacht Blake Lively

Agentschap WME heeft de samenwerking met acteur en regisseur Justin Baldoni (40) beëindigd, meldt vakblad Variety. Het besluit komt kort nadat actrice Blake Lively (37) een aanklacht tegen hem heeft ingediend wegens seksueel wangedrag.

Justin en Blake werkten samen aan de dramafilm It Ends With Us, een verhaal over een vrouw die probeert te ontsnappen aan huiselijk geweld. WME, dat beide acteurs vertegenwoordigde, zou volgens bronnen hebben besloten de banden met Justin te verbreken vanwege de ernst van de beschuldigingen. Het agentschap heeft zelf geen reactie gegeven op het nieuws.

Blake beschuldigt Justin ervan haar reputatie te hebben geschaad en haar en haar familie emotionele schade te hebben toegebracht tijdens de promotie van de film. Ze stelt dat Justin verantwoordelijk was voor een giftige werkomgeving op de set en beweert dat hij tijdens interviews onwaarheden verspreidde over haar gedrag.

In de aanklacht wordt verder beschreven dat Justin tijdens de opnames regelmatig naaktfoto’s en -video’s toonde, openlijk sprak over zijn pornografieverslaving en seksuele escapades en opmerkingen maakte over de geslachtsdelen van cast- en crewleden. De situatie leidde uiteindelijk tot een spoedvergadering, waarbij ook Blake’s echtgenoot Ryan Reynolds aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst werden afspraken gemaakt om Justins gedrag tijdens de rest van de productie in te perken. Zo stelde Blake een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden omvatten onder andere ‘geen naaktvideo’s of -afbeeldingen van vrouwen meer tonen aan Blake, geen verdere verwijzingen naar Justins vermeende eerdere ‘pornografieverslaving’ en geen gesprekken meer over seksuele veroveringen in het bijzijn van Blake en anderen.’

In een verklaring aan The New York Times zei Blake: “Ik hoop dat mijn juridische actie helpt om het doek weg te trekken van deze duistere, wraakzuchtige tactieken die gericht zijn op het schaden van mensen die zich uitspreken over wangedrag. Daarnaast hoop ik dat het anderen beschermt die mogelijk hetzelfde lot kunnen ondergaan.”

Justins advocaat noemde de beschuldigingen daarentegen ‘beschamend’, ‘volledig onwaar’ en ‘opnieuw een wanhopige poging om de reputatie van Lively te herstellen.’

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES