Lively klaagt Justin Baldoni aan voor wangedrag

Blake Lively klaagt Justin Baldoni, haar tegenspeler in de film It Ends With Us, aan voor seksueel wangedrag. Dat meldt TMZ. De actrice klaagt de acteur en regisseur aan omdat hij in de promotie rond de film Lively volgens haar schade heeft berokkend en haar familie “emotionele stress” heeft bezorgd.

Volgens de aanklacht was de sfeer op de set van de film zo slecht dat er tijdens het draaien een noodbijeenkomst werd belegd om te bespreken hoe het verder moest. Bij deze sessie was ook Ryan Reynolds, de man van Lively aanwezig.

Volgens de papieren die TMZ heeft ingezien, werden aan Baldoni verschillende eisen gesteld tijdens de rest van de draaiperiode. Hij mocht volgens de papieren geen naaktfoto’s en -video’s van vrouwen meer aan Lively tonen, niet meer praten over zijn pornografieverslaving en in het bijzijn van de actrice geen gesprekken meer voeren over zijn seksuele veroveringen en escapades. Ook mocht Baldoni in het bijzijn van zijn tegenspeelster niet meer praten over de geslachtsdelen van andere cast- en crewleden.

Orgasmes

Daarnaast wilde de actrice niet dat er nog extra seksscènes of scenes met orgasmes – voor de camera of daarbuiten – werden toegevoegd. Volgens de aanklacht hadden de twee hoofdrolspelers ook een verschil van mening. Lively wilde meer nadruk leggen op de veerkracht van haar personage, terwijl Baldoni juist de focus op het huiselijk geweld belangrijk vond. De film gaat over een vrouw die probeert een situatie van huiselijk geweld te ontvluchten.

De advocaat van Baldoni wijst alle beschuldigingen van de hand. Hij stelt dat de verwijten aan zijn cliënt “vals, ongepast en kwaadaardig” zijn. Volgens de raadsman was juist Lively een ramp om mee samen te werken op de set: “Zij dreigde niet op te komen dagen en de film niet te promoten”. Eerder meldden Amerikaanse media, waaronder TMZ, al dat het tweetal veel onenigheid had tijdens de opnames van de film.