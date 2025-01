Roxy Dekker uitgeroepen tot winnaar Popprijs 2024: ‘Ongekend succes’

Goed nieuws voor Roxy Dekker (20)! De Amsterdamse zangeres en TikTok-sensatie is zaterdagavond bekroond met de Popprijs 2024 tijdens het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. Roxy ontving de prijs voor haar ‘ongekende succes’ van het afgelopen jaar, aldus de jury.

Roxy scoorde in 2023 maar liefst vier nummer 1-hits, waaronder Sugardaddy en Industry Plant. Hoewel ze slechts een handvol optredens gaf en nog geen volledig album heeft uitgebracht, maakte ze volgens de jury een ‘indrukwekkende impact op de Nederlandse popmuziek’.

Bij het in ontvangst nemen van de prijs reageerde Roxy zichtbaar emotioneel: “Dit is echt niet normaal. Ik ben zo blij dat mensen enthousiast zijn. Dit is zo ontzettend bijzonder, al helemaal omdat ik hier precies een jaar geleden ook stond. Toen stond ik op de allerkleinste stage van ESNS. Nu sta ik er weer, maar met de fucking Popprijs!”

Roxy gaat blij verder: "Ik ben ontzettend blij en dankbaar."

De jury, bestaande uit muziekkenners, prees Roxy om haar vermogen om een breed publiek aan te spreken met haar muziek. In haar zelfgeschreven Nederlandstalige nummers, mede gecreëerd met songwriter Renske te Buck, vangt ze de tijdgeest met scherpe en humoristische teksten. “Daarin neemt ze vol zelfspot en relativering haar eigen generatie op de korrel. De muziek is vrolijk, humoristisch en lichtvoetig, maar bevat ook een feministische boodschap. Daarbij spreekt ze de taal van de jeugd, de bakermat van de popmuziek.”

De Popprijs, die dit jaar voor de 38e keer werd uitgereikt, is een van de meest prestigieuze muziekprijzen in Nederland. De winnaar ontvangt een beeld van kunstenaar Theo Mackaay en een geldprijs van 10.000 euro. Organisatoren Buma Cultuur, ESNS en de Kunstenbond bekronen jaarlijks een artiest of band die een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Eerdere winnaars van de Popprijs zijn onder anderen Joost Klein (2023), Goldband (2022), DI-RECT (2021), BLØF (2003), Anouk (2001) en Herman Brood (1989).

