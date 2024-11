Roxy Dekker in shock: ‘Zo blij en dankbaar’

Roxy Dekker vindt het moeilijk te geloven dat zij zondagavond de prijs voor Best Dutch Act heeft gewonnen bij de MTV EMA’s. Dat laat de 19-jarige zangeres weten in een bericht op Instagram Stories.

“Ik ben nog steeds in shock. Ik ben zo blij en dankbaar. Deze award betekent echt ontzettend veel voor me”, aldus Dekker in een video, opgenomen vanuit Portugal. Dekker kreeg meer stemmen dan Son Mieux, Claude, Jonna Fraser en Mr. Belt & Wezol.

De MTV EMA’s vinden zondagavond plaats in Manchester. Dekker heeft naar eigen zeggen vaak de vraag gehad waarom zij dan in Portugal is en niet in Manchester. “Dat komt omdat ik helaas een week van tevoren te horen heb gekregen dat ik niet meer mocht komen, waar ik heel eerlijk gezegd best wel van baal”, legt Dekker uit. “Maar het gaat natuurlijk allemaal om de award en dat jullie hebben gestemd. Duizendmaal dank”, zegt ze richting haar fans.

Een woordvoerder van de MTV EMA’s laat weten dat geen enkele winnaar van een “regionale” award zondagavond aanwezig is in Manchester.