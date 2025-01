‘Mufasa: The Lion King’ bereikt miljoen bezoekers bij Pathé

Tekst: Denise Delgado

De Disney-film Mufasa: The Lion King heeft bij Pathé de mijlpaal van een miljoen bezoekers bereikt. Dat maakten Disney en Pathé vrijdag bekend. De miljoenste bezoeker werd feestelijk ontvangen in Pathé De Munt.

De familiefilm ging half december in première in Nederland en bracht sindsdien al meer dan 12 miljoen euro op, aldus Disney. De bioscoopbezoeker en haar dochter ontvingen zij een prachtig boeket bloemen, een Mufasa goodiebag én een Club Pathé Family abonnement. Dat schrijft Pathé op zijn website.

Mufasa: The Lion King vertelt het verhaal van de jeugd van Mufasa, de vader van Simba uit The Lion King. Via flashbacks wordt onthuld hoe Mufasa uitgroeide tot koning van de jungle. Bekende stemmen in de film zijn onder anderen Beyoncé, Aaron Pierre, Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner en Kelvin Harrison jr. De regie was in handen van Barry Jenkins, terwijl Lin-Manuel Miranda verantwoordelijk was voor de filmmuziek.

“Bij Disney vertellen we verhalen die generaties mee gaan…in 1994 draaide The Lion King Animatie in de bioscopen dat is nog altijd de best bezochte animatiefilm ooit,” vertelt Sharita Hasnoe van The Walt Disney Company. “We zijn er bijzonder trots op dat we met Disney Mufasa: The Lion King weer een nieuw verhaal hebben mogen toevoegen aan deze legacy en hopen dat er ook van deze film heel veel mensen kunnen en blijven genieten.”

Beyoncé op de rode loper bij de première van ‘Mufasa: The Lion King’

BEELD: GETTY IMAGES